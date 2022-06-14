上市建商「營收王」興富發（2542）今（14）日召開股東會，由董事長曹淵博主持，並通過承認2021年營業報告書、股利配發案，去年獲利大爆發，EPS達6.45元，刷新六年新高紀錄，股利配發也頗霸氣，每股配息4.16元、配股1.04元，合計達5.2元，創下六年最大手筆，盈餘配發率高達八成。

曹淵博在致股東報告書中提到，去年全台新案密集交屋入帳，締造去年每股稅後純益達6.45元的成績；未來六年，興富發新屋完工量預計將超過3,000億元，業績成長無虞。

曹淵博表示，今年興富發會持續在雙北市、基隆、桃園、台中、台南和高雄等七個城市，持續買地推案，並跨足餐飲、飯店、商場等新事業，朝向多元化方向發展。

興富發今年Q1營收70.29億元年減18.8％，稅後純益達9.3億元、年減67.4％EPS0.66元較去年同期2.26元衰退。不過下半年可望進入完工交屋高峰。