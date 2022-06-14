台灣高檢署公布2021年「毒品情勢快速分析年報」，指出去年全國毒品查緝量共3.5公噸，以第四級毒品、先驅原料1.4公噸最多，去年施用新興毒品死亡案例85件，較前年減少58件，高檢署強調將加強查扣毒犯贓款、提高檢察官聲押率、另以「科技化緝毒」，建立全國毒品資料庫，擬將製毒人口建檔列管，一旦出入境將即時警示與通知。

高檢署統計，2021年共緝獲各級毒品3551.6公斤，以第4級毒品1409.6公斤最多，主要為先驅原料；其次為第3級毒品1326.8公斤；2021年吸毒人數3萬8536人、首次吸毒者6586人，均以吸食第2級毒品最多。

而毒品製賣運輸案件新收人數9411人，以第2級毒品5540人最多。檢察官院聲押1880人，法院准押人數1446人。檢察官查扣毒品贓款431件，金額4415萬元。

依據法務部法醫研究所統計，國內新興毒品相關致死案例，2020年全年合計143件，2021年死亡案例85 件，較2020年減少58件。

高檢署表示，「反毒零死角」，將全面進行反毒作戰，將針對毒品人口進行普查，包括建立全國毒品資料庫、精進新興毒品及尿液檢驗機制與流程、提供國內毒品情勢分析，作為反毒策略方向參考、建立檢討平台，積極與東南亞國家司法互助、交換情資及舉辦研討會。

另高檢署將指揮警調持續執行「安居緝毒」專案、打擊社區型毒販打擊、掃盪邊境走私毒品、加強網路巡邏查緝、以專案查緝嚴查安非他命類毒品，重賞重罰，並建立校園、軍中、偏鄉毒品通報網及社區反毒通報網。

此外，高檢署強調，將以滾動式檢討毒品問題，排除民怨接地氣，包括加強犯罪所得、犯罪工具查扣、提高檢察官聲押率、建立毒品、尿液快速檢驗機制、科技化緝毒，並加強特定場所之毒品查緝，強化場所通報責任、定期公布毒情並提出警示，擬將製毒人口建檔列管，一旦出入境將即時警示與通知。

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