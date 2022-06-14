大陸工信部副部長辛國斌今（14日）表示，過去10年間，中國產業結構調整取得扎實成效，中國製造加快邁向全球價值鏈中高端。

辛國斌指出，10年來，中國堅持以供給側結構性改革為主線，推進製造業數位化轉型，推進工業綠色低碳發展，加快新興產業發展以及淘汰落後和化解過剩產能。

他指出，中國產業結構加快向中高端發展，高技術製造業和裝備製造業占規模以上工業增加值比重分別從2012年的9.4％、28％提高到2021年的15.1％和32.4％，對規模以上工業增長的貢獻率分別達到28.6％、45％。

辛國斌透露，2012年至2021年，中國工業增加值從20.9兆元（人民幣，下同）增長到37.3兆元；以不變價計算，工業增加值年均增長6.3％，遠高於同期全球工業增加值2％左右的年均增速；製造業增加值從16.98兆元增加到31.4兆元，占全球比重從22.5％提高到近30％。