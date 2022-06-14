今年總冠軍賽勇士vs塞爾提克，兩支球隊都是以自家培養的球員為主力，而不是大球星組團。塞爾提克布朗（Jaylen Brown）、塔圖（Jayson Tatum）、史馬特（Marcus Smart），勇士柯瑞（Stephen Curry）、湯普生（Klay Thompson,）、格林（Draymond Green）兩隊總計17人沒有轉過隊，這在近年相當罕見。

根據HoopsHype統計，雙方沒轉過隊的球員在總冠軍賽佔據了幾乎70%上場時間，這是1968年以來新高。對照過去兩季，2021年總冠軍賽公鹿vs太陽、2020年總冠軍賽湖人vs熱火，他們都是以轉過隊的球員佔據整體超過60%上場時間。

特別是從2011年開始，詹姆斯（LeBron James）連續8季闖進總冠軍賽，當時詹姆斯已經從騎士轉往熱火（後來又轉回騎士）。以詹姆斯為核心的球隊通常會招攬更多的「傭兵」球員幫助他，以及杜蘭特（Kevin Durant）離開雷霆加盟勇士摘下兩冠，也進一步助長抱團風氣。

此次勇士、塞爾提克無論是誰摘冠，他們都已經在總冠軍賽歷史留下一筆珍貴紀錄，展示兩隊高層的操盤能力，包括勇士豪爽砸錢留住冠軍核心，以及不輕易送出有潛力的新秀。HoopsHype分析雖然勇士、塞爾提克的成功還不至於終結現有的超級強隊文化，像湖人那樣一口氣出清年輕人才卻在本季一敗塗地的短視做法，仍值得各隊引以為鑑。