遠傳（4904）14日召開股東會，總經理井琪揭露遠傳未來五年將推動五大發展策略，包括將積極布局5G元宇宙以5G帶動電信本業再加值、成立「數位轉型專家顧問服務」團隊、加速推動「綠色資通訊」成長、提升投資效益、及推廣數位服務。

井琪表示，為擴大本業規模，提供用戶多元豐富的5G加值服務，遠傳將佈局5G元宇宙創新應用場景，以促進電信營收加值成長。並將結合5G雲端科技，賦能企業轉型：成立「數位轉型專家顧問服務」團隊，為企業夥伴提供從規劃、建置、移轉到維運的一站式服務，幫助企業成長升級。

除此，遠傳將加速推動「綠色資通訊」成長，以淨零為主軸，結盟產業生態圈，推廣節能減碳之解決方案和平台，打造智慧永續城市，驅動、落實國家2050淨零路徑圖，同時加速綠色商機成長。並將推廣數位服務，串起行動生活圈，提供優質的數位服務。

除此，遠傳將持續結盟跨業、跨界夥伴，善用公司資源，提升資本投資效益，兼顧成長與獲利。

遠傳表示，5G開台至今，總營收年增率至今連六季正成長。自去年3月起ARPU和行動服務營收年成長率雙雙轉正，今年第一季更繳出月租型ARPU持續居業界第一、平均用戶ARPU年增2.4％、行動服務營收年增轉正達2.3％佳績。

遠傳5G用戶數穩健攀升，滲透率突破25％，年底超越30％目標邁進。