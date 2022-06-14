中共中宣部今（14日）舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會上，介紹十八大以來大陸的工業發展成就。2012年至2021年，大陸生產了全球6成左右的粗鋼、水泥、電解鋁、甲醇等原材料，智慧手機、電腦、電視、工業機器人等新產品產量位居全球首位。

大陸工業產品出口覆蓋世界幾乎所有國家和地區，製造業中間品貿易在全球的占比達到約20％，通信設備、高鐵、船舶等國際競爭優勢凸顯。千人汽車保有量由2012年的89輛提高到2021年的208輛。

大陸工信部副部長辛國斌表示，過去10年，中國已建成全球規模最大、技術領先的網路基礎設施，5G建設引領全球，所有地級市全面建成光網城市，百兆及以上接入速率使用者占比達93.4％，千兆接入速率使用者突破5000萬。4G基地台規模占全球總量一半以上，建成5G基地台達到161.5萬個，5G行動電話用戶達4.13億戶。