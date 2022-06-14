台、日前桌球CP江宏傑、福原愛去年鬧婚變時，日媒形容男方家是「怪獸家族」，更點名其親姐江恆亘是「怪獸大姑」，社群平台一度被網友灌爆，當時江恆亘噤聲，如今時隔一年，網路上的風向有所轉變，江恆亘坦言「一年很長嗎？至少去年對我來說很長～像十年一樣長。」

日籍福原愛與台灣桌球選手江宏傑結婚，兩人給大眾形象都不錯，成為當時令人羨慕的神仙眷侶，不過去年福原愛被日媒直擊婚內與男子共住酒店，接連爆出許多婚姻內幕，更有福原愛的朋友向日本媒體爆料，福原愛在台灣受盡委屈，被江宏傑的家人霸凌欺負，日媒更以怪物家族下標，種種風波令這段婚姻以離婚收場。

當時很多人因「怪物大姑」的標題，認為是江宏傑姐姐江恆亘的錯，在網上留言攻擊江恆亘「一看就知道這大姑難相處」、「世界上最難搞定的事就是婆婆、大姑、小姑」、「姑嫂婆媳的問題，就是男人的問題」，更有爆料福原愛不滿江恆亘將福原愛的隱私都說出去，甚至因福原愛手機關機而痛罵她。面對外界聲浪江恆亘沒有做出回應，而身邊友人看不下去向媒體透露「她覺得不要公開澄清讓事情延燒，所以當時選擇冷處理。」

江恆亘今日凌晨發文，替自己這一年做總結，文字中點出「一年很長嗎？至少去年對我來說很長～像十年一樣長。」，平淡敘述過去一年的委屈心情，她列出4點改變，其中一點是「練習平靜，做好自己」，她坦言過去害怕被別人批評，不過現在克服了，了解「有人喜歡你也會有人不喜歡你」，學會接受別人批評的雅量，同時也大度祝福曾經傷害過她的人。