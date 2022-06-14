驚悚挖眼案宣判，楊男重傷害一審判5年。(資料照)

震驚全台的高樹女店員挖眼案一審宣判，去年29歲潘姓女超商店員好意提醒楊姓男顧客戴好口罩，竟遭楊突襲狂毆臉部、徒手挖眼睛，導致女店員鼻樑粉碎性骨裂、雙眼嚴重受傷，屏東地院14日審結，一審依重傷害等罪判刑楊男5年徒刑，可上訴。

檢警調查發現，綽號「空寶」、50歲疑有精神方面疾病的楊男，先前至超商購物時，質疑潘姓女店員態度不佳，認為看不起自己，去年某日再度上門、突然攻擊潘女。

監視畫面顯示，楊男闖入收銀區後，仗著體型壯碩把潘女壓制在地 ，除雙拳朝頭部猛烈敲擊，還出手狂挖雙眼，直到員警到場以警棍制 伏，近3分鐘瘋狂攻擊下，潘女雙眼嚴重受傷、左眼視網膜剝落。

當地村長表示，楊男去年就有3件攻擊他人事件；超商業者直言， 楊男先前在早餐店拿刀割傷七旬老婦脖子，被送醫強制治療，但短短1個半月又放出來，搞得村民人心惶惶。

村民說，楊男在村內游手好閒、是地方頭痛人物，曾因路旁犬隻朝他吠叫，發怒狠挖小狗雙眼並咬死小狗，當地人從此以「咬狗」稱呼他。楊男仗著壯碩身材，欺負的都是沒反抗能力的弱勢族群，真的有精神疾病，還是看被害人好欺負，才挑軟柿子下手。

楊男母親當時無奈表示，兒子先前遭強制送醫後，在醫院治療都很好，但一回到家就認為自己沒病，不願按時吃藥，加上兒子年紀大，根本管不住，有次缺錢買菸又要不到錢，竟也對她飽以老拳。

超商業者痛批，楊男擊頭、挖眼的攻擊方式，根本想致人於死，不到30歲正值青春年華的女店員，在超商工作數年，待人親切且做事認真，沒想到只是提醒戴好口罩就慘遭不幸。

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