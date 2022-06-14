高通最新宣佈，已收購行動網路自動化與管理領域的領導者Cellwize Wireless Technologies，進一步加速高通技術公司在5G無線接入網路（RAN）創新和普及的領導地位。Cellwize的5G網路部署、自動化和管理軟體平台能力增強了高通的5G基礎設施解決方案，以推動產業數位化轉型，驅動連結智慧邊緣，並支持雲端經濟的成長。

Cellwize擁有首屈一指的雲端原生、多重供應商RAN自動化和管理平台，結合高通技術公司領先業界的5G RAN解決方案，預計將提供領先的RAN自動化和管理軟體解決方案，通過部署5G企業專網和公用網路，縮短網路部署時間和簡化網路管理，加速連結智慧邊緣的發展；還有可編程解決方案促成橫跨多個垂直產業的差異化和客製化應用生態系(市場)，以及橫向解決方案可簡單管理開放虛擬化網路的多供應商生態系和靈活的RAN架構解決方案(Open RAN、虛擬化RAN和傳統RAN)和支援多世代。

高通技術公司資深副總裁暨蜂巢式數據機和基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，全球行動通訊營運商和私人企業正以前所未有的速度橫跨各產業部署5G網路，目標是讓所有人和萬物都連接到雲端。Cellwize業界最佳RAN自動化技術的加入，增強了高通技術公司推動現代5G網路發展的能力，進而加速Open RAN在全球的普及、基於雲端的蜂巢式基礎設施的創新和5G企業專網的部署。