昔日「擋泥板女神」、「玉女掌門人」方文琳是著名的美魔女代表，熱愛運動的她保養得宜，擁有亮麗外型和姣好身材曲線，舉手投足相當青春，昨（13日）她迎接57歲生日，開心曬出與母親、兩個女兒合照，而和一對校花級女兒俏麗同框，使母女3人看起來就像姐妹，畫面絕美。

方文琳在昨迎接57歲生日，她已連續幾天都有聚會，接連有女兒、弟弟、好友和經紀公司為她慶生，也讓方文琳感動直呼：「本來想低調..但即使我沒有發文還是好多人記得我的生日，到留言板祝福以及網路媒體的祝福～趁12點前趕緊上來謝謝你們、我的家人、親愛的朋友們」。

方文琳開心曬出多張慶生照，其中，是與母親以及兩個女兒齊優、齊薇的合照，方文琳感性說：「謝謝我的寶貝、我的阿母」，女兒都遺傳到媽媽的絕美顏值，一雙濃眉大眼和俏麗五官相當吸睛，母女3人看起來就像姐妹，畫面絕美，網友也紛紛讚：「全家都是氣質美女」、「女兒好漂亮喔」、「一家都美女」。

其實，方文琳一對校花級女兒屢次引發討論，亮眼外型被譽為「最美星二代」，其中，小女兒齊薇已追隨媽媽腳步進演藝圈，她曾在去年金馬獎擔任遞獎大使，並和媽媽一起演賀歲片《金不厭詐》，齊薇積極上化妝、表演、肢體、拍照等訓練課程，方文琳也相當支持女兒進藝界的決定。