台積電董事長劉德音日前於股東會提及跳電議題，經濟部長王美花今天強調台積電沒有停電危機，科學園區內有很好電網保護，且台積電在不斷電系統、發電機等準備上，是國內做得最好的。

王美花今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪。由於劉德音在台積電股東會時提到，不會擔心無電力可生產，但容易跳電確實是現在看到的現象，引發外界關切。

王美花回應，第一，劉德音講的跳電，確實是講媒體報導的各地跳電事故；第二，科學園區或工業區內的用電，是從345kV超高壓再降下來的161kV，直接供應給廠商，與各區域家戶多、電網要上天下地的有所不同。

對於科學園區供電穩定，王美花強調，科學園區的電網不但有專屬變電站，還有2個迴路，因此相對科學園區就很少發生跳電，除了有1次，是因為園區內廠商施工挖斷管線。

王美花接著說，因為雙迴路，若其中一個迴路有問題，另一個迴路就會很快接起來；此外，科學園區內的廠商也都有UPS（不斷電系統），因此若有廠商無法忍受零點零幾秒停電，經濟部都有請廠商準備UPS。

周玉蔻追問王美花，是否認為劉德音說法「被踹一腳」，對台電不公平，王美花表示「我只能這樣講」，台積電是很大的公司，有專門的副總、處長在負責基礎設施，有的負責蓋廠，「這些副總們是很清楚的」。

對於廠商所需供電穩定性，王美花強調台電就是盡量努力地去做，要讓所有民眾與企業都能安心。王美花指出，經濟部也都有與台積電溝通，台積電很清楚相關電網的改善措施。

王美花強調台積電沒有停電危機，並表示經濟部很清楚台積電連零點零幾秒的停電都無法忍受，因此對其電網，除科學園區內已有很好的保護，台積電自己也有準備UPS、發電機等，這部分台積電是國內做得最好的。（編輯：潘羿菁）1110614