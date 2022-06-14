全國私校工會揭露，崑山科大疑似透過人力仲介公司JS Contractor招收新南向產學專班菲律賓生。（全國私校工會提供／林志成台北傳真）

教育部調查後證實，高苑科大違法透過人力仲介公司JS Contractor（簡稱JS）招收新南向產學合作國際專班菲律賓生，並向菲籍學生收取仲介服務費，已嚴重損害學生權益。全國私校工會進一步揭露，同一個仲介人員也協助崑山科大招收菲律賓學生，其中是否涉及不法，教育部應查清楚。

5月初，立委范雲召開記者會踢爆高苑科大菲律賓生黑工案，菲生當時即透露是透過人力仲介 公司JS來台就學，學校把外籍生當學工，已違反規定。

教育部調查後證實，經與高苑科大菲律賓學生晤談，學生均表示他們是由JS公司得知高苑科大新南向產學專班招生資訊，並被告知要報名請洽PCU（菲律賓基督教大學）。後續須參加並通過PCU所辦考試，再參加說明會及面試。 之後由JS通知學生獲錄取學校，並由JS的 William M. Famaran 帶學生統一搭專機來台灣就學。

教育部表示，從2017年5月起已多次向學校宣導不得經由仲介招生，但高苑科大經由JS辦理新南向產學專班招生作業，另JS也承認向菲籍學生收取仲介付費，已損及學生權益。

教育部也認定，高苑科大人員引導110學年第1學期入學新南向產專班學生對外表示每周均僅工讀20小時，與事實不符，實屬不當作為，將納入獎補助款扣減的重要參據。同時，高苑科大已被列為專案輔導學校，辦理境外生輔導作業的改善情形已列入專輔學校解除列管的要件之一。

全國私校工會進一步揭露， William M. Famaran 所設臉書專頁（目前該臉書專頁資科已刪除）中發現，崑山科大疑似以相同手法並透過相同管道引進菲律賓生，崑山科大是否涉及透過仲介違法招生，建請教育部深入調查。

全國私校工會建議教育部，對於透過仲介違法招生的學校，除扣減獎補助款外，也應引用《私校法－規定裁罰校長及違反招生法規的相關主管及業務人員，此外，是否涉及人口販運或違反就業服務法，也應移送檢調單位偵辦，才能收警惕之效。