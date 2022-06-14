4年前外表、聲音及個性較為陰柔的受刑人，長期遭高雄監獄舍房內另6人集體撫弄其生殖器及搓揉乳頭，最高法院駁回上訴，斥責6人視被害者如玩物恣意欺凌，將顏姓舍房長依利用權勢猥褻等罪重判7年，宋姓及曾姓等5名受刑人各刑處4年5月到5年10月不等刑期定讞。

2018年5月21日下午5點多，顏男躺臥在被害人身旁休憩時，見對方僅身著內褲裸露上半身坐在地上閱讀，竟強行撫摸其生殖器，因被害人掙扎甚烈，曾姓受刑人加入一起掰開其雙腳，顏男俯身以其左手搓揉其私處，對被害人猥褻，其他受刑人視而不見或出聲嘲笑。

許男等其他舍友目睹事件後，見被害人無力反抗顏姓舍房長，對於他益發欺辱之心，同年6月4日抓住被害人雙腳強行掰開，並持續緊抓不放，再以其腳用力踩踏其私處數次，6名受刑人多次猥褻被害人。監所主管察覺有異，調取該舍房內監視錄影畫面，發現此事。

高雄高分院認為顏等6人與被害人是在監執行之同房舍友關係，竟視其玩物恣意欺凌，自應予以嚴加深責，但考量6人坦認犯行，並有意尋求被害人諒解，犯後態度尚非惡劣，各判處4年5月至7年不等徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。