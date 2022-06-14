知名網紅鳳梨（吳泓逸）多年前以台式直男幽默的性格，意外在網路上爆紅，事業版圖更擴及手搖飲料業；不僅如此，他與夜店DJ女友兼小祕書歐菈的感情穩定，更時常公開曬恩愛，可說是愛情、事業兩得意。但近日鳳梨卻突然在社群媒體上抱怨女友「每晚尋歡至少5次」，女友歐菈也立即跳出來以12字反擊，立即在網路上掀起話題。

鳳梨昨（13）日晚間突然在社群媒體上發文表示「女秘書任職一年八月，每晚尋歡至少五次…昨夜嬌喊：我還要…網一片驚！台男老闆大嘆吃不消，自爆已瘦五公斤，近期考慮職務調動」，並曬出一張眼睛被打上馬賽克的情侶合照，隨後還在留言處加碼寫道「各位怎麼看呢？示意圖！非當事人！」但網友一看照片就認出是鳳梨本人與女友歐菈，紛紛留言表示「晉身老婆」、「一夜五次你要確定捏？」、「會往生」、「碼成這樣請容許我叫一聲吳姓嫌犯」、「要變老婆了嗎」、「沒有一夜七次然後還跟你說小鼠我還要」、「女秘書職務調成老婆」、「炫耀文」、「被榨乾了，變人肉乾」吸引超過4萬人按讚。

而女友歐菈事後也在個人IG上玩起你問我答的遊戲，收到網友對於鳳梨發文的看法，歐菈則是曬出愛貓藐視的照片冷回「老闆可能還要多練一下體力」，瞬間笑翻一票網友，另外還有網友開始詢問兩人的婚事，歐菈也無奈回應「誰說要結婚了」並希望網友不要因為一個貼文「太入戲」，引發網友熱烈討論。