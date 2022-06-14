前台北市議員楊實秋兒子楊澤祖與某按摩工作蕭姓負責人有糾紛，闖進工作室竊走按摩油，蕭提告指控楊在工作契約填載不實資料，台北地方法院第二審合議庭將楊依偽造文書罪判刑3月，可易科罰金定讞。

檢方起訴指控，楊澤祖在2020年2月19日到蕭開設的按摩工作坊應徵按摩師工作時，他偽填為周姓男子的不實之個人身份資料，並於其上偽簽周的簽名後，讓蕭誤認個人資料為真，僱用其為員工。

台北地院一審將楊判刑2月，可易科罰金，檢方認為判太輕而上訴，北院二審合議庭改判刑3月、可易科罰金9萬元確定。