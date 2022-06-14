擁有眾多玩家的「天堂M」線上遊戲，其國內代理商遊戲橘子公司因於玩家座談會中對遊戲機率宣稱不實，遭公平會開罰200萬元，也成為國內首宗因遊戲業者機率宣稱不實而遭公平會開罰的案例。

遊戲橘子公司為銷售「天堂M」線上遊戲，於2019年12月舉辦「【天堂M】 NCSOFT 原廠來台玩家座談會」，其中螢幕刊載問答題目：「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？」，現場答覆：「台版機率都是跟韓國一模一樣的」，事後遭玩家檢舉機率宣稱不實。

公平會調查後發現「天堂M」線上遊戲關於「傳說製作秘笈（刻印）」（下稱紫布）之製作機率，自2019年10月起韓版以201個材料始得製作1次紫布，設定機率為10％，惟台版以99個材料始得製作1次紫布，設定機率為5％，兩者顯為不同。而遊戲橘子公司舉辦座談會透過螢幕刊載問題及現場人員回答，並表示「遊戲機率跟製作的部分……基本上台版官網就是比照韓版……不用擔心我們去竄改機率」，惟未就台版與韓版設定不同之內容詳加說明，可能使消費者誤認兩者機率相同並誘發做成交易決定。經公平會6月9日第1602次委員會議通過，遊戲橘子公司就足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處200萬元罰鍰。