太平洋崇光百貨(遠東SOGO)今舉辦111年股東常會，在飽受疫情紛擾、商業活動受到嚴峻考驗下，遠東SOGO去年仍繳出營業額412億元的成績，稅前淨利成長20.7％、達14.6億元，發放現金股利1.21元，較去年增加0.11元；為迎接疫後消費商機，董事長黃晴雯表示，遠東SOGO在台灣、大陸積極展店中，已確定的是大陸重慶隆鑫店將於明年第4季開幕，有助大陸地區營運拓展及業績成長。

黃晴雯透露，台灣有3個案子正在評估當中，一個在南部，另外兩個鎖定新竹以北，營業目標、外在條件、創造利潤等，都是考量的重點，預計下半年會有評估結果。

對於大陸地區，遠東SOGO在今年5月底已結束重慶大都會店，同步改善上海徐匯店、重慶江北店外，也預計明年第4季重慶隆鑫店將以新型態的方式來營業；黃晴雯表示，重慶的地貌特色、集結各種文化，這次在大陸市場首度結合百貨、購物中心的型態來經營，相當具有挑戰性。

疫情、通膨干擾，黃晴雯坦言，百貨上半年的餐飲、化妝品業績都受到影響，按照目前疫情的走勢來看，黃晴雯認為，第4季可以恢復正常生活，加上百貨周年慶的優惠，百貨業將迎來報復性的消費商機；SOGO忠孝店的外觀、捷運出口等施工，也預計於今年第4季完成。

國人因疫情無法出國，加上漲價等雙重因素影響，去年各家百貨國際精品的業績都有顯著成長，遠東SOGO去年國際精品成長率高達24％，不過，男、女裝分別衰退10.5％、12.5％；在政府發放5000元振興券，成功助攻第4季的成長，受益業者前3名分別為家電用品、化妝品以及運動類；面對未來種種挑戰，黃晴雯：「路走對了，就不怕遠了」。