直得(1597)1.5元現金股利今天除息，但受大盤持續下挫影響，今天開盤後呈現貼息走勢。直得去年盈餘分配總計配發2.5元股利，後續還有1元股票股利等待除權。

直得5月在遞延效應下，單月營收攀升1.6億元，月增40％，年增1.2％，主要上海物流狀況逐漸恢復正常，不過，仍有部分訂單遞延，預期6月份還能有遞延收入認列；累計前5月營收6.75億元，年減9.1％。

今年以來，大陸及台灣內銷衰退較大，尤其大陸受封控影響，前5月營收年減近6成，減幅最大；不過，台灣外銷及歐美需求強勁，都有雙位數的成長，成長地區包括日韓、土耳其及美國，因為目前日韓及歐美需求不錯，法人估計，下半年營收可望維持在1.6～1.7億元相對高檔水準。

第一季產品比重分別為微型滑軌61.2％、大型滑軌34.22％、線性馬達4.5％，大型滑軌及線性馬達占比相較去年提升，主要是因新加坡半導體客戶出貨衰退，微型占比下滑，新加坡半導體客戶今年預計8月有機會恢復正常出貨。

樹谷二廠估計第三季底機台開始進駐，第四季試產，量產時間法人估計到2023年，營收才會有所貢獻。