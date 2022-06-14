歐盟疾病預防單位周一提出警告，Omicron兩個新的子變種BA.4和BA.5，傳播速度快於歐洲其它的新冠變種，如果它們成為主流病毒，將使得更多人住院和死亡。

歐盟多數國家目前偵測到該兩個亞型病毒，其感染比例仍很低，但是部分國家感染比例已經開始上升，例如葡萄牙，BA.5已經占確診病例的87%。

該兩個亞系病毒已經在三月列入世衛組織(WHO)的監控名單，並且已經被歐洲疾病預防和控制局(ECDC)指定為受到關注的變種。

ECDC指出，BA.4和BA.5沒有顯示出會比其它的Omicron有更高的重症風險，但是更高傳播力帶來病例數量的增加，也會造成住院和死亡人數的增加，風險仍高。

ECDC說，BA.4和BA.5的增長優勢透露了，這些變種病毒將會成為主流。

美國的CDC單位在上周表示，在6月4日，BA.4和BA.5約占確診病例數的5%和8%。