音樂人丁曉雯跨行網路說歌，最新一集《每個人心中都有一首歌之歌的故事》網路音樂節目，介紹九十年經典作品〈愛上一個不回家的人〉，丁曉雯說這首歌真的是「生對了年代，是經濟成長下的產物」，它如果是禁歌年代此曲肯定違反善良風俗禁唱，若是疫情的年代，少了夜夜笙歌的社會氛圍，應該唱不出共鳴，一首歌要大賣還真的要有天時、地利跟人和」。

丁曉雯是這首歌的作詞者，創作靈感來源於她兩個朋友的故事，「他們陷入苦戀，男方感情上劈腿，一段時間就會回來找女方，兩人的愛情分分合合來來去去，相當痛苦，當我知道他們的故事後，就隨筆寫下了一段筆記叫做『不回家的人』，其實歌詞是一種比喻，不是講不回家的人，而是講感情不穩定的人」

她說，林憶蓮演唱〈愛上一個不回家的人〉出版時剛好碰到台灣錢淹腳目的年代，男人流連於歡場夜夜笙歌的社會現象，讓不管是身為男主角、人妻甚至是小三的聽眾，在聽歌之後對號入座，憾動了都會人的心靈。當時這首歌紅到有婦女團體提出抗議，希望禁止這首歌的演唱，她們認為這首歌在鼓吹不良的社會風氣，鼓勵男人們不回家，丁曉雯說「當初我是站在女方的角度去寫這首歌，其實是她們沒有讀懂這首歌。」

而作曲人陳志遠創作這首曲子時，剛與女友吵架，女友離家出走，面對空無一人的家裡，讓陳志遠體會到自己的生命裡已經不能沒有她的存在，感觸良多寫下此曲，這首歌錄完後，陳志遠還剪輯了一隻VIDEO LETTER向女友道歉，女友大受感動，兩人決定攜手共組家庭，陳志遠老師以為丁曉雯知道他與老婆的故事而譜寫歌詞，其實是個巧合。