好萊塢巨星菲利浦貝克霍爾(Philip Baker Hall)，驚傳已於上周日(12)在自宅逝世，享耆壽90歲。在霍爾的一生當中，因曾出演大螢幕《魔鬼剋星》、《賭城縱橫》、《木蘭花》，從而在影劇圈中打響知名度，並曾出演劇集《宋飛正傳》、《摩登家庭》給觀眾留下深刻印象，如今逝世消息傳出，粉絲都相當難過與不捨。

他的妻子霍利沃爾夫和他結婚近40年，她13日對外媒《CBS NEWS》表示，霍爾是在加利福尼亞住宅辭世，「在霍爾生病這段日子，全身氣色精神飽滿，把握所剩無幾的歲月反思過去的點點滴滴，即使是最後聲音依然很有力量」。

霍爾曾於2017年對《華盛頓郵報》說過，他特別愛忍受高壓的角色，「壓力大又老的男性，他們對於痛苦壓力承受力在極限，我很喜歡扮演類似角色」多年摯友安德森則對外媒《CBS NEWS》說道：「我看到菲利普的人，只會看到是一名喜愛的演員，外貌和聲音都是如此獨特。」如今在家人陪伴下辭世也替美國影界留下無數珍貴記憶。

回顧他的一生，霍爾活躍於1960年到2021年間，是在1970年開啟演藝生涯，先是《扎布里斯基角》扮演1個小角色，後來持續接到無數片約。他接下《情到深處》飾演國稅局長，又出演《賭城縱橫》老手西德尼，之後在《木蘭花》則變成癌末病人，細膩詮釋角色精髓，扮演不知如何告知病情的父親，更是大幅度展現內心多層次演技。