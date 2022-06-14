亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜，類肉瘤是一種慢性全身性的肉芽腫疾病，發炎細胞在肺部聚集成一團 。 （馮惠宜攝）

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜說，90％罹患類肉瘤的患者會出現咳嗽、胸悶、呼吸喘等症狀。（圖為情境照片，非當事人）（亞大醫院提供／馮惠宜台中傳真）

工廠作業員30歲王先生疑因長期暴露在有害的粉塵煙霧中，近期反覆咳嗽，原以為是小感冒，但症狀逐漸加劇，還會感覺到「肺快要咳出來」，雖曾使用氣喘藥物仍不見改善，轉到亞洲大學附屬醫院經胸腔科醫一系列檢查，發現其肺部有肉芽腫組織「類肉瘤」，藉由藥物治療後症狀大幅改善，不但不再劇烈咳嗽，也告別酷酷嗽。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師陳鈴宜表示，患者就醫時咳嗽症狀十分劇烈，甚至門診時，「才講沒幾句話，就又咳好幾聲」，偶爾還會伴隨胸悶以及呼吸喘等情形，但特別的是，患者除了咳嗽以外，並沒有濃痰、發燒、流鼻水、疲累或食慾下降等一般常見的呼道感染症狀。

此外肺功能檢查也無氣喘情形，胸腔x光雖沒有明顯肺炎，但縱膈腔與雙側肺門淋巴卻出現明顯腫大，旋即安排淋巴切片，確診為類肉瘤( Sarcoidosis)。

陳鈴宜說，類肉瘤是一種慢性全身性的肉芽腫(granulomas)疾病，目前致病的機轉原因不明確，發炎細胞會在人體不同器官聚集成一團，而形成肉芽腫組織，影響該器官正常功能，常見發生在肺部、皮膚、關節、肌肉、眼結膜、腦部等部位，好發於20-40歲的年輕人，90％患者會出現咳嗽、胸悶、呼吸喘等症狀，因此很容易被視為一般呼吸道感染治療。

陳鈴宜指出，要揪出類肉瘤，除了觀察臨床症狀外，若胸部x光中呈現明顯的縱膈腔與雙側肺門淋巴結腫大，就必須透過胸部電腦斷層及淋巴結切片檢查，同時排除肺結核、淋巴瘤等可能的疾病，才能揪出真正病灶。

後續治療部分，必須根據影響的器官範圍，使用局部或全身性的藥物治療，大多數的患者對於類固醇反應良好，能夠在一年內逐步減少使用藥物，像是王姓患者，在經過藥物治療後，淋巴結腫大情形有所改善，症狀也逐漸緩解，後續只要在門診定期追蹤即可。

不過陳鈴宜提醒，少數患者影響的器官範圍較大時，使用類固醇的治療效果不佳，就必須透過免疫製劑藥物合併類固醇進行治療，她也建議年輕族群的民眾，若出現長期慢性咳嗽情形，即使症狀不嚴重，也沒有典型的呼吸道感染症狀，都可到胸腔內科門診檢查，早期診斷早期治療。