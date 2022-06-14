小港醫院急重症醫療大樓今上樑預定明年試營運。（洪靖宜攝）

高雄小港醫院因鄰近重工業區及高雄港，扮演著搶救工安意外、交通意外、汙染治療的重要醫療機構，新建立的急重症醫療大樓今舉辦上樑儀式，預計明年中完工，病床數將增加至753床，帶給地方更完善的醫療環境，「不僅救人也救一個家庭」。

小港醫院是高雄市第一家公辦民營的公立醫院，深耕南高雄24年，但近年服務量飽和，每月急診量多達6000人次，病床數已經不敷使用。新設立的急重症醫療大樓，總投資額30億餘元，地下3樓、地上10樓建築物，規劃增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、放射腫瘤治療，購置正子造影(PET)，全新智能病房等，總病床數將增加至753床，預計於2023年年中完工試營運。14日舉行急重症醫療大樓上樑祈福典禮。

由市府祕書長郭添貴代市長陳其邁出席，另外，立法委員賴瑞隆以及多位民代，及衛生局黃志中局長及高醫董事長陳建志、高醫大校長楊俊毓、附設中和紀念醫院院長鍾飲文等多位貴賓出席見證。小港醫院郭昭宏院長說，新醫療大樓建立後，將大幅強化醫療服務、提高急重症病患醫療能力，照顧南高雄居民健康福祉，朝準醫學中心邁進。

秘書長郭添貴說，如今年年初港區暴發疫情，小港醫院就扮演採檢重要角色，疫苗注射、社區篩檢也大力協助，是市民朋友的好厝邊；立法委員賴瑞隆也提到，南高雄因位處重工業及高雄港區，大型車輛多、工安風險高，明年中小港醫院第二醫療大樓啟用，將增加小港醫院整體服務能量，他說「不僅救人也救一個家庭」。

「哪裡有需要高醫就在哪！」，高雄醫學大學董事長陳建志提到小港醫院近年來在配合防疫政策並同時完成許多任務，包括國際港埠後送醫院、COVID-19疫苗自費接種專責醫院、社區篩檢站，今年更獲得全國智慧城市創新應用獎及國家生技醫療品質獎銀獎，相信急重症大樓凝聚一校五院醫療體系資源與能量，一定可以成為南高雄地區民眾健康需求的守護者。