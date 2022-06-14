遠傳電信14日召開股東會，總經理井琪表示，三年前，董事長徐旭東高瞻遠矚，率先成立業界第一個轉型辦公室，堅定遠傳轉型的目標，也因此加速開創遠傳新經濟的腳步，三年下來，遠傳算是轉型有成，才能在去年疫情艱難的情況下，電信本業及新經濟，雙雙逆勢成長。

遠傳於今年2月完成與亞太電信的合併契約簽署，雙方合併後，新遠傳將發揮最大頻譜綜效，除此，資本支出降低將增進獲利成長，遠傳將進而投資更多創新研發，雙方合併超過920萬用戶，用戶規模擴大將挹注本業營收穩定成長，助攻個人數位服務推廣、強化資通訊服務能量，加速新經濟營收成長。

另外，遠傳與亞太電信雙方網路整合，更將大幅提升網路穩定度，達成節能減排，擴大環境永續效益的目標。

井琪強調，未來遠傳將持續發展多元創新的5G應用、與有溫度的差異化服務，深化顧客關係。未來，若主管機關核准申請中的電信合併案，將有助於台灣電信產業走向健全且永續之發展，造福消費者與股東，並為節能減碳做出重大實質貢獻。遠傳強調，遠亞併綜效蓄勢待發。