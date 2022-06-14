遠傳電信總經理井琪14日表示，遠傳運用「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，推動數位轉型三年有成，2021年新經濟營收年增23.4％，新經濟營收占比從2016年的5％、一路上升至2021年的17％，2022年目標將挑戰占營收占比19％，更有望提前達陣。

遠傳跨業結盟繳出成績單，智慧城市屢獲大型指標性案例，包含行政院「班班有冷氣」智慧能源管理系統計劃、台北市都發局的社會住宅「AIoT人工智慧物聯網平台」、桃園水務局「下水道雲端物聯網智慧監測系統」等，涵蓋交通、防災、能源、公共安全、城市管理等多元面向。

此外，遠傳5G遠距診療已推廣至14個縣市內的29個偏鄉衛生所，並且在疫情中，提供近萬人次的都會區居民遠距診療服務，並獲國家醫療品質獎的肯定。

遠傳一站式行動生活圈「遠傳心生活」目前會員數破370萬、月活躍用戶破120萬，挹注遠傳friDay購物導購金額超過2億元。

今年適逢遠傳成立25周年，遠傳表示，將持續以核心技術，驅動最具科技力的ESG，實施低碳營運，從用電大宗基地台著手，以AI選址、混頻技術、節電設備、回收高達98％電子廢棄物等多元方式，大幅減低碳排。

做公益、同時也兼顧發展商機，遠傳以科技力助攻全民抗疫，去年三級警戒期間，協助亞東醫院導入「通訊診療門診」，至今服務已超過1萬4千人次。今年疫情升溫，更於兩週內協助亞東醫院導入「醫療AI Chatbot服務」，成功消化40％防疫電話人力。

此外，遠傳推廣智慧城市創新節能應用，包含「班班有冷氣」專案預計年減2,295噸碳排、「桃園智慧路燈」專案約年減22,517噸碳排。