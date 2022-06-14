兇手殺人後換下血衣，裝入一只皮箱，警方尋獲皮箱採證。（翻攝畫面）

57歲兇嫌台北一處宮廟落網，刻意理平頭，掩人耳目。（警方提供）

監視器拍下兇嫌行兇後身影（左下角）頭戴毛帽、帽子與口罩明顯血跡。（翻攝畫面）

兇手殺人後換下血衣，裝入一只皮箱，警方尋獲皮箱採證。（翻攝畫面）

57歲兇嫌台北一處宮廟落網，刻意理平頭，掩人耳目。（警方提供）

花蓮秀林鄉新城海堤11日發生命案，從事放款的64歲林姓男子陳屍住家旁樹林，身上被砍10多刀，手掌、手指頭幾乎被砍斷，頭骨也遭重擊凹陷，警方鎖定57歲蔡姓男子涉案，今天凌晨在台北士林一處宮廟將他逮補。據悉，蔡嫌供稱，老婆曾跟死者借款100多萬，並以地契抵押，清晨埋伏殺人，隨即進屋翻箱倒櫃，疑似找尋借據、地契，不過詳細原因仍在深入偵訊中。

報案人死者同居女友當時指出，11日清晨6時許外出運動，7時返家時發現一男子全身是血，手中還疑似拿著凶器從她屋內跑了出來，卻沒有發現同居人林男蹤跡，於是趕緊報案求助，警方同步通知119到場，發現林男倒臥屋旁樹林，已明顯死亡。

兇嫌戴手套犯案、變裝，行兇後騎乘死者機車逃逸，丟棄於300公尺外沙灘，再使用其他交通工具逃亡，案發現場旁樹林發現一只皮箱，內有血跡衣物。

因死者林男從事小額放款，平時住在台北，10日才與同居人回到花蓮。案發現場住家位在部落附近海堤，相當偏僻，而且時間點巧合，剛回到花蓮就遇害。因此研判兇手可能早已尾隨被害人回到花蓮家中，伺機下毒手。

警方比對監視器，發現兇手眼睛下方有一顆淚痣、疑有輕微中風，鎖定有借貸關係的蔡姓男子涉有重嫌，今天凌晨在士林一處宮廟攻堅逮人，蔡供稱，11日深夜1點出發，台北搭火車到羅東，來到羅東站再轉乘搭計程車到秀林新城海提，徒步到死者住處附近，清晨4點多開始埋伏。警方根據遺留在現場附近的一只旅行箱內血衣血褲，比對嫌犯DNA，確認身分。

因監視器拍下外貌些許不同，才發現蔡姓嫌犯犯案後逃逸就理了平頭，避人耳目，犯案後還關閉手機。他落網後，一度否認犯案，經過偵訊後包括監視器、DNA比對等相關佐證，警方突破心房，蔡姓嫌犯終坦承犯案。

據悉，蔡嫌供稱，老婆曾跟死者借款100多萬，並抵押地契，憤而殺人。不過警方表示確實有借貸關係，但供詞仍需釐清，持續深入偵訊。