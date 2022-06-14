網路名人「四叉貓」在臉書發文指「新北市府的網路封PTT」，新北市長侯友宜今（14）日上午出席警察局警察節活動時，媒體詢問封PTT的原因、公務員上網是否應有限制、還有哪些網站會封？侯友宜僅簡短7字回應「我尊重業務單位。」
四叉貓昨日在臉書貼文「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友熱烈討論。新北市府研考會昨表示，基於資安例行檢討封閉網站，也是避免同仁從事非公務活動正常網管作為。
網路名人「四叉貓」在臉書發文指「新北市府的網路封PTT」，新北市長侯友宜今（14）日上午出席警察局警察節活動時，媒體詢問封PTT的原因、公務員上網是否應有限制、還有哪些網站會封？侯友宜僅簡短7字回應「我尊重業務單位。」
四叉貓昨日在臉書貼文「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友熱烈討論。新北市府研考會昨表示，基於資安例行檢討封閉網站，也是避免同仁從事非公務活動正常網管作為。
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