桃園市府警察局為提升民眾交通安全意識，昨結合竹圍漁港「2022港口文化海巡季」活動，派員上街頭宣導，傳達正確知識，讓民眾更加了解路口慢看停、行人停看聽的重要性，盼降低交通事故發生率。

大園警分局指出，據統計，交通事故發生地點有近6成都在路口，交通部去年10月起以「路口安全」為主軸，持續推動交安專案第二季，警方也配合從5月1日起至6月30日，在轄區內各重要路口加強交通執法。

大園分局表示，這次執法重點針對「汽機車不停讓行人及視覺障礙者」、「車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等5大違規項目加強取締，呼籲民眾行經路口應減速、禮讓行人，行人也需注意來車，避免發生危險。

此外，警方也持續針對容易造成死傷事故的違規行為，例如酒駕和超速等，以嚴正執法方式遏止，同時也呼籲駕駛人尊重自己和其他用路人的安全，喝酒不開車，避免造成荷包損失和不必要的傷亡。