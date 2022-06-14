議員劉淑芳表示，怡心園是在她鄉長任內所完工，如今因工期、疫情等原因為地方帶來困擾，她感同身受。(吳建輝攝)

14日包商悄悄進駐復工，預計年底能完工，可望農曆年前與民眾見面。(吳建輝攝)

田尾公路花園因為怡心園工程，導致店家無生意可做，碰上疫情、工期攪局，如今將復工只希望不要再跳票。(吳建輝攝)

「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫」工程2020年2月獲內政部營建署補助1.28億元進行改造，不過計劃一波三折，原包商工程延宕不滿被縣府解約，還向縣府求償，向彰化法院聲請保全證據，導致新包商得標卻無法進場復工，上月陸續點交完成，14日包商悄悄進駐復工，預計年底能完工，可望農曆年前與民眾見面。

田尾城鎮之心怡心園改建工程一波三折，工程原定2021年5月完工，但廠商工程延宕數度卡關停擺，縣府與廠商遲遲沒有共識，最終延宕半年多縣府提解約，還反遭廠商提告，去年8、9月重新招標，由嘉洋營造得標，今年5月20日地院解除工區證據保全，14日廠商進場施工。

縣府城觀處表示，原有廠商聲請證據保全，導致接續發包廠商無法動工，上月經地院解除工區證據保全，縣府也找來舊廠商與新廠商現場點交，讓工程得以順利進行，至於有爭議的部分則回到司法訴訟去解決，13日報請復工，14日廠商機具已經開始進入工地施作。

城觀處也說，原則上還是以既有契約來做執行，剩餘工程經費約還有4600餘萬，將進行包括廁所、百景園、草皮等設施，預計工期為120日曆天，期盼年底能夠如期如質來完工，讓周邊店家能夠早點恢復能做生意；另外議員也爭取追加3000萬預算，將另外進行設施優化。

議員劉淑芳表示，怡心園是在她鄉長任內所完工，如今因工期、疫情等原因為地方帶來困擾，她感同身受，強調政策是連貫的，縣府也是受害者，地方的聲音她都有聽到，不過在司法程序尚未完成前她也無法透漏，如今終於要復工她比任何人都期待，希望能夠加速施工完成驗收，讓公路花園風華再現。