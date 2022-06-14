高雄市政府等單位採購的富樂快篩試劑出包，檢調追查揪出進口商「大鑫資訊公司」從大陸進口黑心快篩試劑混充，粗估不法獲利高達1億多元。對此，台灣民眾黨高市三民區市議員參選人李佳玲疾呼，檢調單位應追查黑心商人背後的黑心官員，否則1家資訊公司憑什麼可獲得衛福部食藥署的專案核准？

李佳玲提到，衛福部食藥署今年5月10日核准大鑫資訊公司，專案輸入獲得美國FDA緊急授權使用、美國製造的富樂快篩試劑，孰料大鑫資訊公司竟然從中國大陸進口劣質品試劑，並把製造地竄改為美國。

據檢調指出，大鑫資訊公司在今年獲得衛福部食藥署的專案核准後，總共獲得國防部軍醫局、新竹縣竹北市公所、台中市政府衛生局、高雄市政府衛生局等單位的採購標案，但大鑫資訊假冒從美國進口的快篩試劑，卻出現無法呈現T線（測試線）或C線（品管線）。

李佳玲今痛批，富樂快篩試劑的出包，凸顯最大問題是政府根本沒有「超前部署」，既然要讓民眾跟新冠病毒共存，就應提早讓民眾方便、便宜購買到快篩試劑，過去「口罩國家隊」也曾利用中國製造的口罩魚目混珠，大賺黑心防疫財，如今歷史重演，商品換成快篩試劑，鋌而走險的利潤更大。

李佳玲抨擊，衛福部在今年5月初專案核准「高登環球生醫公司」，向國外洽訂1700萬劑家用型快篩試劑，後來被踢爆高登環球生醫公司前身只是1家小吃店、食品公司，資本額僅200萬元，在華麗轉身變成生醫公司之後，便取得中央疫情指揮中心快篩試劑的採購標案。

她直批，大鑫資訊公司根本就是環球生醫公司的翻版，否則1家資訊公司憑什麼可以獲得衛福部食藥署的專案核准？檢調單位趕緊揪出黑心商人背後的黑心官員吧！