美國印第安那州男子與友人釣到一條大鯰魚，竟在魚肚裡發現假陽具。

美國印第安那州一名男子日前和友人去釣魚，當天相當幸運，第一隻就捕獲重達9公斤的大鯰魚，不過回家替鯰魚開膛破肚後竟發現一根假陽具，讓他們當場大笑。

綜合印第安那州地方電視台「WXIN」、「哈芬登郵報」（HuffPost）報導，印第安那州男子凱薩（Richard Kesar）月中帶著友人霍普（Jon Hoop）坐船到俄亥俄河（Ohio River）釣魚，兩人的目標是釣到霍普人生中的第一條藍鯰魚（Blue catfish），他們也相當幸運，當天捕獲的第一條魚就是重達20磅（約9公斤）的大鯰魚。

Two Shelbyville men who set out on the Ohio River in search of catfish got their prized catch plus something extra: a sex toy in the 20-pound fish’s stomach. https://t.co/O8T74Curi7 — WTWO News (@wtwonews) June 9, 2022

當兩人將鯰魚捕撈上岸後，他們發現魚肚相當巨大，凱薩說他當下以為是魚卵，或是一些野生動物，「很常發現其他魚，有時候是烏龜、麝鼠和其他動物。」

他後續又壓了壓鯰魚的肚子，發現有2個硬東西，讓他驚覺不是魚卵。

當兩人返家為鯰魚開膛破肚後，眾人哄堂大笑，凱薩說裡面是一顆泡棉球、部分魚屍，還有「另一個東西」，他所謂的「另一個東西」是一根尺寸蠻大的假陽具（姊夫）。

Two Indiana fishermen got a secret toy surprise after one of them caught a blue catfish on the Ohio River last week. https://t.co/golZST0LhL — HuffPost (@HuffPost) June 10, 2022

畫面顯示假陽具及泡棉球都已經呈現咖啡色，上頭還有葉子、樹枝等雜質纏繞。

凱薩說他完全沒有頭緒為何河裡會有假陽具，開膛破肚時他的妻子及3歲女兒也在場，「當它（指假陽具）出現時，我的妻子瓊恩和我開始大笑，我妻子馬上覆蓋上我女兒的眼睛，讓她離開。」

他說女兒一直追問那是什麼。

凱薩也在臉書分享肚子鼓得大大的鯰魚照片，還有剖開魚肚後出現的假陽具、泡棉球畫面，他的貼文旋即在網路上爆紅。