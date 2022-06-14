YouTuber「金湯力在台灣出生、上海長大，她在YouTube比較台北和上海的生活，細數在地缺點如：台北需用現金交易、外送不方便、看不懂公車的搭法、要追垃圾車、餐廳服務有待加強等，並批評：「說台北是很厲害城市的人，需要去外面大城市看看」。引起王牌經紀人孫德榮在他的YouTube影片中火大開罵，在網上掀起正反兩面論點。而這段風波也引起旅外媒體人翁琬柔的注意直言「台灣雖然不完美，但真的從來都不是落後的地方。」

曾是新聞台主播的翁琬柔目前定居紐約，她今日在社群平台發文，提起自己剛來紐約的感想「帶著各種跑趴的洋裝跟精品高跟鞋抵達紐約的我，發現這城市跟我想像的還真的很不一樣。」，直言「環境嘛，地鐵陰暗髒亂有老鼠不說，還時常因為有疑似爆裂物、有人被捅、被推下軌道停駛。走在曼哈頓，路上到處都可以看到大型垃圾」，會選擇定居紐約是因為有獨特的城市魅力，紐約有多元包容的文化。

住過許多大城市的翁琬柔認為，乾淨的街道是垃圾車和清潔人員的功勞，現金交易幫助了需要現金流的商家，讓沒能學習數位化的老人家和無法擁有手機的弱勢群體，都能有喘息和生存的公間。翁琬柔認為「濃濃的人情味、有效率的公家機關、吃了不會鬧肚子的美食、美感爆棚的店家跟服飾，都讓我一直把搬回台北這個願望放在心上」

即使旅居海外，但她強調「台北當然也有許多可以改善的地方，不需要以偏概全，更不需要用高高在上的嘴臉批評，固然這是一個網紅可以博取關注、獲得流量的方法，但在我心中，台灣雖然不完美，但真的從來都不是落後的地方。」，發言獲得許多網友力挺。