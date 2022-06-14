太平區1位高齡88歲的黃姓婦人，近日忽然想起多年不見的好友，就憑著之前的記憶，搭計程車到振福路找她，結果因該友人已搬離多年，自己也迷途在路旁，所幸新平派出所員警巡邏發現，當員警得知原委後，立馬熱心幫婦人到附近詢問街坊鄰居，雖未找到該名友人，但卻順利幫忙找到聯繫線索，婦人非常感謝員警的熱心及協助，最後順利通知到婦人家屬並以巡邏車護送返家。

太平警分局新平派出所警員王舜平、柯逸華日前下午1點多巡邏巡經振福路附近，忽然發現有1位老婦人在路旁徘徊，員警隨即上前關懷，原來是婦人迷路了，婦人表示自己也是住在太平區，近日忽然想起10多年未見的老朋友，就搭計程車到這附近找她，結果一直找不到該名友人，自己因年邁行動不便加上體力不支就坐在路旁休息。

貼心的員警協助婦人到附近探詢，才得知該住戶已搬離多年，不過好像有鄰居知道她聯繫方式，要等家人返家後再行洽詢，如有找到相關資訊將再提供警方。

經員警向黃姓婦人轉知這個好消息，婦人相當開心頻向員警道謝，最後也透過婦人的證件聯繫到家屬，正在上班的兒子得知此情也是相當驚訝，非常感謝員警的熱心協尋及幫忙，除完成這尋人任務也貼心護送母親返家。

太平分局表示，持續呼籲民眾家中如有年長者或失智現象的家人，應多留意其動態，並在明顯處留下電話或聯絡方式，避免發生憾事。