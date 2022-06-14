大陸工信部副部長辛國斌今（14日）表示，工信部將發布自動駕駛的功能要求、資訊安全等重要標準，並適時展開准入試點，推動智慧網聯汽車產業發展。

中共中宣部今日舉行十八大以來工業和資訊化發展成就發布會。會上，在談及自動駕駛測試與安全性問題時，辛國斌介紹一家智慧網聯汽車測試示範區的數據，他指出，2021年這個示範區自動駕駛模式下，真實道路測試的總里程約308萬公里，可統計的事故有21起，平均每14.7萬公里發生1次。

辛國斌指出，下一步，工信部將繼續統籌發展和安全，堅持公共安全底線，在管理政策、技術創創新標準體系、測試示範等方面要協同發力。

據不完全統計，目前大陸約1／3的自動駕駛企業落戶在北京。作為大陸國內較早展開自動駕駛測試的城市，北京有著大量專為自動駕駛而配套建設的基礎設施，同時北京目前實施的自動駕駛測試法規最為全面。

2020年，在北京亦莊和海澱可以試乘自動駕駛車輛的城市。2021年11月，北京開放了20平方公里，共100多公里城市道路作為無人化測試路段，允許百度和小馬智行展開主駕無人的道路測試驗證，方向盤後面不再坐人。

去年10月，北京市自動駕駛辦公室制定並發布了《北京市智慧網聯汽車政策先行區無人化道路測試管理實施細則》，明確無人化測試讓原本值守在駕駛位的安全員將先撤到副駕、再轉到後排，最後實現車外遠端操控。

上海市經信委發布的最新消息，2022年上海將加快商業化落地應用，在特定試點區域內，展開智慧公交、無人環衛、無人配送等新業態探索；同時推動政策、標準、品牌等協同發展，制定《上海市智慧網聯汽車終端產業發展行動計畫》，支持浦東無安全員駕駛立法。

上海在政策的制定上要晚於北京，但上海率先對自動駕駛汽車開設了國家級產業示範群。上海也是大陸國內最早開放測試道路，並發放測試牌照的城市。