CNN報導，陸前駐美特使崔天凱稱，美國將南太平洋島國視為回歸殖民時期的「後院」，但北京則平等對待各小島國。

崔天凱曾在2013年至2021年擔任駐美特使，他在接受訪問時間堅稱，北京正採取現代方式處理與鄰國的關係，並「盡其所能」的提供幫助，同時表示西方國家的思維已經成為過去。

目前中國大陸在南太平洋日益增長的影響力讓華府不安，華盛頓將南太平洋地區視為關島和澳洲之間的紐帶，並擔憂北京再尋找軍事立足點的同時，在該地區行動變得更激進。

但崔天凱認為，中國並不認為該地是大國鬥爭的一部分，他說:「也需澳洲將這些島嶼國家視為後院，就像美國根據門羅主義將拉美是為自己的後院一樣。」他補充:「我不認為這是21世紀的相互合作，那都是過去的思維。」

近年來，北京在南海將爭議海域的島礁和偏遠島嶼變成軍事基地並聲稱擁有該海域主權，雖然在2016年海牙國際法庭宣稱不成立，但北京能對這片130萬平方英里的海域擁有絕大部分主權；華府與澳洲都擔憂陸方運用類似策略擴張勢力。

崔天凱聲稱北京是平等對待南太平洋島國，並幫助島國進行一些社會和發展計畫。他說:「中國從未將這些國家，或任何國家視為中國「萬神殿」的一部分。」他更補充:「我們認為他們是平等的，不論國家大小、貧富、強弱都應平等對待。」

他呼籲西方國家，包含美國、歐洲，不要試圖干預，越干預問題越複雜。