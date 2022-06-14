華興(6164)集團運用累積45年光學相關經驗加上多項專利技術打造BioLED紫外線系列抗菌設備，秉持專利導光設計、專屬上層空氣抗菌以及專業安裝安心工法等三大頂級安全防護原則，守護人員健康；周二宣布推出全球首創四合一紫外線壁掛抗菌機，同時採用紫外線、強效負離子、活氧奈米鈦以及活性碳，一機結合四種有效方式，大幅加強抑菌效果，高效淨化室內空氣，多重防護避免病毒、細菌、黴菌散播，提供好還要更好的空氣品質。

新冠病毒讓人們體認到新興疾病正挑戰人類文明與防疫體系，人類如何與病毒共存已是刻不容緩的議題。美國疾病管制中心2021年公開建議室內病毒抑制可使用UVGI，歐盟於今年4月也頒布UVGI是室內空氣的淨化的一大利器，華興集團研發的BioLED 365 Care紫外線抑菌設備不僅符合歐美UVGI特定機型要求，且經過無數次反覆測試及實驗證實，威力強大的UVC可以在保護現場人員的情形下長時間持續有效抑制99%以上病毒、細菌、黴菌及塵(蹣)的滋長。

華興集團行銷長沙舟表示，此次升級第三代BioLED 365 care四合一紫外線壁掛抗菌機是全球首創、業界唯一同時採用四種有效方式多重強力抑菌，一、使用歐洲原裝Philips UVC燈管，並加大了紫外線照射範圍，強力主動式抗菌。二、百萬等級的強效負離子，有效淨化空氣。三、活性碳濾網能過濾異味及二手菸。四、活氧奈米鈦-可以氧化分解細菌、消除異味。除此之外，全機在台生產製造，MIT品質保證，也是台灣設計工藝的展現。

台灣昕諾飛(Signify)Account Manager Pamela Tsai也表示，PhilipsUVC殺菌燈管，符合歐盟RoHs標準，採用特殊的軟玻璃材質，相較於一般石英燈管，除了屬無臭氧燈管，還能避免汞蒸氣附著，延長燈管的有效壽命，符合節能效益又能有效抑制病菌，降低空氣傳播的染疫風險，打造安全無慮的健康環境。

尤其夏日熱浪即將到來，人們常在室內吹冷氣，強化室內防疫、降低病毒在密閉的室內空間傳播是當務之急。BioLED 365 care四合一紫外線壁掛抗菌機是安全有效、全時運作的紫外線裝置，運用人員無須迴避「非接觸技術-先進UV科技」，消滅密閉空間內的病毒活性，即時保護室內人員，降低密閉空間的染疫風險。

馬來西亞友誼及貿易中心率先採用BioLED 365 care四合一紫外線壁掛抗菌機，駐台首席代表何瑞萍女士表示，The UV epidemic prevention product by Bioled, is a very useful and practical product.。時值疫情期間，使用BioLED紫外線抗菌設備，可以十分務實地抑制空氣中的病毒與細菌，改善環境空氣品質。