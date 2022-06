華興(6164)集團運用累積45年光學相關經驗加上多項專利技術打造BioLED紫外線系列抗菌設備,秉持專利導光設計、專屬上層空氣抗菌以及專業安裝安心工法等三大頂級安全防護原則,守護人員健康;周二宣布推出全球首創四合一紫外線壁掛抗菌機,同時採用紫外線、強效負離子、活氧奈米鈦以及活性碳,一機結合四種有效方式,大幅加強抑菌效果,高效淨化室內空氣,多重防護避免病毒、細菌、黴菌散播,提供好還要更好的空氣品質。

新冠病毒讓人們體認到新興疾病正挑戰人類文明與防疫體系,人類如何與病毒共存已是刻不容緩的議題。美國疾病管制中心2021年公開建議室內病毒抑制可使用UVGI,歐盟於今年4月也頒布UVGI是室內空氣的淨化的一大利器,華興集團研發的BioLED 365 Care紫外線抑菌設備不僅符合歐美UVGI特定機型要求,且經過無數次反覆測試及實驗證實,威力強大的UVC可以在保護現場人員的情形下長時間持續有效抑制99%以上病毒、細菌、黴菌及塵(蹣)的滋長。

華興集團行銷長沙舟表示,此次升級第三代BioLED 365 care四合一紫外線壁掛抗菌機是全球首創、業界唯一同時採用四種有效方式多重強力抑菌,一、使用歐洲原裝Philips UVC燈管,並加大了紫外線照射範圍,強力主動式抗菌。二、百萬等級的強效負離子,有效淨化空氣。三、活性碳濾網能過濾異味及二手菸。四、活氧奈米鈦-可以氧化分解細菌、消除異味。除此之外,全機在台生產製造,MIT品質保證,也是台灣設計工藝的展現。

台灣昕諾飛(Signify)Account Manager Pamela Tsai也表示,PhilipsUVC殺菌燈管,符合歐盟RoHs標準,採用特殊的軟玻璃材質,相較於一般石英燈管,除了屬無臭氧燈管,還能避免汞蒸氣附著,延長燈管的有效壽命,符合節能效益又能有效抑制病菌,降低空氣傳播的染疫風險,打造安全無慮的健康環境。

尤其夏日熱浪即將到來,人們常在室內吹冷氣,強化室內防疫、降低病毒在密閉的室內空間傳播是當務之急。BioLED 365 care四合一紫外線壁掛抗菌機是安全有效、全時運作的紫外線裝置,運用人員無須迴避「非接觸技術-先進UV科技」,消滅密閉空間內的病毒活性,即時保護室內人員,降低密閉空間的染疫風險。

馬來西亞友誼及貿易中心率先採用BioLED 365 care四合一紫外線壁掛抗菌機,駐台首席代表何瑞萍女士表示,The UV epidemic prevention product by Bioled, is a very useful and practical product.。時值疫情期間,使用BioLED紫外線抗菌設備,可以十分務實地抑制空氣中的病毒與細菌,改善環境空氣品質。