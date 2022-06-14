林男因疫情隻身赴大陸工作，在台的林妻在2020年凌晨間聯繫不到人，事後猛追行蹤不信返家就睡，老公改口說：「帶小姐回家睡，花錢解決生理需求」，林妻怒提民事求償100萬元。林男否認買春，辯稱所言為解脫老婆疲勞轟炸，法官認定買春證據不足，且單次不涉感情，難以認定侵害配偶身分法益「情節重大」，一審、二審都判決駁回，不得上訴。

林男在2013年間結婚，夫妻前年、去年間返台，因新冠疫情嚴重，林男隻身再赴大陸工作。林妻提起民事訴訟指控，老公婚後仍與吳姓女子藕斷絲連，互相傳裸照，在2015年間外遇。此外，老公坦承在2020年8月7日花人民幣3000元買春，她提出簡訊、視訊及業者問價的對話紀錄，控告老公婚後不斷外遇、性交易，嚴重侵害配偶的身分法益，求償100萬元。

林男辯稱，外遇吳女一事，老婆在2014、2015年間就知情，已超過2年，時效消滅。他否認大陸買春，辯稱，因老婆不斷逼問行蹤，他提到「花錢解決生理需求及帶小姐回家睡」，是因老婆疲勞轟炸，想解脫連環砲逼問，才給出她想聽的答案，至於向業者詢價紀錄是老婆還拿他的手機所為。

法官勘驗兩人簡訊對話內容， 2020年8月7日凌晨1時許，林男先傳聚會飲酒照，林妻凌晨2、3時許回傳「還不回家」、「還不打給我，幹嘛」。林男直到當天上午9時許才回覆表示，他凌晨2時30分自己回家，就睡著了。林妻不信，詢問「你帶誰走」，並要求要看計程車費發票截圖。

林男回訊抱怨，在大陸生活都是工作、應酬、回家，選擇花錢解決生理需求，不是對的行為，但是花錢不談感情，他還分得清，並指老婆生氣不開心他認為合理，也沒辯解，因為就是錯了。林妻即要求傳買春轉錢截圖，並追問賣春女名字、價錢及何時離開等問題。

一審法官以林妻自2020年8月7日凌晨1時許到8月8日凌晨1時許，一直連續聯絡逼問，確實壓力過大，林男辯稱為解脫連環砲逼問，才給出答案，不違常理。並認定指控買春證據不足，且縱使有單次不涉感情性交易，也難以認定侵害配偶法益而「情節重大」，不符民法第195條第3項準用規定，求償無理由判決駁回。

林妻不服上訴，二審法官認定原審判並無不當，予以駁回，全案確定，不得上訴。