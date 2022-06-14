好萊塢知名女星安柏赫德（Amber Heard）日前輸掉與前夫強尼戴普（Johnny Depp）互控家暴、毀謗等離婚官司，被法院判處支付1035萬美元（約3億台幣）的賠償金，令她相當不滿。而近日安柏赫德也在敗訴後首次露面，痛訴自己沒得到公平對待，還曾在法院上哭訴自己在電影《水行俠2》中的戲份被大量刪減，但卻遭到一名網友匿名爆料她的戲份其實「不減反增」而再度引發熱烈討論。

安柏赫德在敗訴後首度現身接受美國電視台《NBC》的專訪，她表示自己不會怪罪陪審團，也充分理解大眾喜愛強尼戴普因為他是個很棒的演員，她也坦承自己雖不在意這段婚姻的瘡疤被迫攤在眾人面前，但無論是社群媒體還是新聞媒體都對此事件造成極大影響，幾乎所有輿論都一面倒的支持著強尼戴普，甚至還有人認為她在說謊，但這些人根本無法直視她的眼睛，告訴她這些評論對她是公平的，因此她認為自己並沒有受到「公平的對待」。

此外，安柏赫德先前也曾在法院上哭訴自己在《水行俠2》中的戲份被嚴重刪減，只剩下不到10分鐘，但在她敗訴後，有知情人士爆料，華納高層是後來才決定刪除她所有戲分。近日還出現一名匿名網友於推特上爆料，自己不久前曾看過《水行俠2》的內部試片，而安柏赫德的戲份不但沒被刪減反而有20至25分鐘的露出時間，與她所述有極大的差異，網友推測是華納兄弟想試水溫，但試片會現場反應冷淡、觀眾回饋不太正向才因此刪減。而消息一出後，令大批網友相當氣憤，開始於請願網站Change.org上發起聯署「換掉安柏赫德」的活動，目前已有超過460萬人參與活動再度引發爭議。