八點檔女神韓瑜在3月拍完八點檔後就暫時休息，社群網站也很少更新，昨（13日）則難得曬出自拍美照，能見到42歲韓瑜濃眉大眼和五官相當俏麗，而她也提到即將復工，但卻苦嘆體重還沒收回來，不過，藝人好友和網友看完她的近照全都傻眼了。

42歲韓瑜昨難得曬出自拍美照，隨興放下一頭長髮的她，一雙濃眉大眼和五官相當俏麗，且對著鏡頭放電，使照片充滿仙氣，並親民的透露，即將復工，不過她卻直呼：「我的心，我的下顎線和我的體重，都還沒收回來呀，多希望身體內建修圖軟體啊！像照片一樣可以隨時騙人」。

韓瑜狀態極佳。（圖／取材自韓瑜Angel Han臉書）

韓瑜對自我身材超嚴格，吸引藝人好友鄭仲茵驚喊：「明明就很美」、李亮瑾也反問：「哪裡長肉了」，楊皓崴直呼：「小瑜姊再修就逼死人了」、廖家儀則留言：「你很瘦好嗎」，網友也說：「不用修圖就已經很美了，女神」、「女神謙虛了，你還是那麼美」、「這樣可以了，不要太瘦，太瘦就不好看了」，留言滿是好評。

韓瑜擁有高顏值五官和精湛演技，並陸續演出《飛龍在天》、《意難忘》、《金家好媳婦》、《天之驕女》等電視劇，還被票選為八點檔女神第一名，韓瑜日前為戲都以美艷造型亮相，不過保養有術的她，其實是美魔女一枚，日前就曾大方公開素顏，胭脂未施的模樣和上妝時差別不太，看起來甚至還更年輕，白裡透紅的好肌膚令人驚嘆，完全看不出她是42歲的熟女。