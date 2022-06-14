穿梭在樹叢間的小身影，是抓出樹癌的得力助手米格魯偵測犬，能依靠敏銳嗅覺，幫助人類防治褐根病，守護樹木健康。威廉動物技術實業社領犬員祁文浩表示，訓練米格魯檢測褐根病是台灣獨創，出門執勤前，都會讓犬隻先通過室內考試，準確度達90％以上才合格。

北市公園處解釋，褐根病藏在地底下有「樹癌」之稱，傳染力高，因爛在根部難救治，若樹木出現症狀多會直接砍掉，避免擴散感染或倒塌影響用路人安全，早年多用肉眼檢測，成效不彰也不易預防。

帶著偵測犬Lucy探查樹木的祁文浩表示，十幾年前父親祁偉廉跟中研院一位老師，把米格魯偵測犬應用在紅火蟻上，後來有園藝老師問能不能應用在褐根病，並通過實驗確認狗對褐根病氣味有專一性，才開啟牠們擔任樹木健康檢驗師的工作。

檢驗樹木過程，由領犬員帶著米格魯走訪公園，當聞到有褐根病的樹木時，米格魯會坐在該處搖尾巴示意，再由公園處派員紀錄編號，執行後續管理作業，像桑科榕屬就是很容易染病的樹種。

祁文浩指出，用米格魯抓褐根病是台灣獨創，帶狗出門執勤前，會先通過室內考試，嗅聞準確度達90％以上才算合格。他也表示，在公園遇過很多民眾喜歡上前摸狗，通常會先跟他們說觸摸會干擾工作，盼民眾用看的並保持適當距離。

祁文浩說明，訓練一隻米格魯通常要一年半，培育成本一隻約30到40萬，從選狗開始，看個性、有無攻擊性 、嗅聞能力是否好，一般可服役到八或十歲，若發現嗅聞或體能下降，也會讓牠們提早退役。

祁文浩表示，偵測犬一天平均工作4到5小時，夏季會挑上午五點到八點執勤，避開太陽最大的時段，冬季則可到4至5小時，若一日氣溫超過30度，就不會派牠們出門，改在室內訓練，因為狗狗行走太喘會導致偵測準確率下降。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，2020年開始公園處固定請米格魯偵測犬來檢驗樹木，目前台北逾17萬多顆路樹，會從50多處褐根病熱區開始，去年已檢查8000顆，今年預計檢測5000顆，每年估投入150萬預算。