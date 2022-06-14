星座運勢網站「星座看看」公布12星座犯賤排行榜，前三名分別是射手座、雙魚座、天蠍座，對他們太好完全不知珍惜，虐他們、讓他們心痛，反而會讓他們更加深陷這段感情。

▍第十二名：摩羯座

摩羯座性格沉穩，面對愛情依然保持冷靜，他們認為感情最重要就是相處和睦，故意惹他們心煩，只會加速這段感情走向終點。

▍第十一名：白羊座

白羊座性格直來直往，很容易被同樣活潑熱情的對象吸引，覺得兩人在一起輕鬆快樂很重要，如果對方常常把氣氛搞僵，會讓他們很快對這段感情失去熱情。

▍第十名：處女座

處女座談戀愛時很囉嗦，會為了對方好，提出諸多要求，不過對他們要寬容，如果故意唱反調，處女座會變本加厲，兩人很快就會鬧翻。

▍第九名：雙子座

雙子座演技很好，如果故意冷落他們，他們可能會演出主動、乖巧的戲碼，讓你以為他們有多深愛，其實從頭到尾他們最愛的只有自己。

▍第八名：水瓶座

水瓶座的愛情很互相，對方如果願意付出，他們也不吝回報，不會沒有理由的犧牲奉獻。

▍第七名：獅子座

獅子座在愛情中往往付出比較多，所以偶爾會有犯賤的狀況，對方忽冷忽熱他們依然不離不棄，不過一旦讓他們自尊受創，他們會瞬間清醒，離開這段關係。

▍第六名：天秤座

天秤座在感情中總是猶猶豫豫的，一下願意低聲下氣付出，一下又覺得自己太犯賤，沒必要如此，常常陷入這樣的心理拉扯之中。

▍第五名：巨蟹座

巨蟹座在感情中挺犯賤的，讓他們不斷付出，甚至需要犧牲重要的東西，才會讓他們有深愛的感覺，如果一段感情只有甜蜜，沒有痛苦，反而讓他們覺得不夠深刻。

▍第四名：金牛座

金牛座談戀愛可說是很犯賤，太過順利的感情會讓他們沒那麼用心看待，故意找他們麻煩，不要付出太多，讓他們傷心煩惱，反而能讓他們更加深愛。

▍第三名：天蠍座

天蠍座的愛情觀有點扭曲，對他們來說戀愛就是要轟轟烈烈，自己不斷付出，偶爾感到委屈，才有愛過的感覺，如果太平淡反而會讓他們感到不安。

▍第二名：雙魚座

雙魚座就是要轟轟烈烈的感情，被虐過、心痛過，才能讓他們感覺到愛情的甜蜜，所以他們很容易離不開渣男、渣女，對他們太好，反而很快就會厭煩。

▍第一名：射手座

射手座談戀愛是犯賤第一名，如果另一半是個乖乖牌，還願意不斷付出，會讓他們覺得無聊，不把他們當一回事，自己也過得很快樂，這樣的對象反而會讓射手座深深被吸引。