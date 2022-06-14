前台北市議員羅智強祈福走桃園14日到蘆竹區，由市議員張桂綿陪同。（陳夢茹攝）

前台北市議員羅智強祈福走桃園14日到蘆竹區，由市議員張桂綿陪同。羅智強透露，祈福走桃園17日將畫下句點，院長張善政有答應要合體參與。此外，待祈福走桃園結束後，預計下周會在台北與台北市長柯文哲見面聊天，也在規畫籌備祈福走台灣行腳。

羅智強說，周五（17日）在桃園區會是最後1天祈福走桃園，希望能順利完成，他有看到張善政說希望能合體，所以昨天也有致電給張，邀請張17日一起來完成祈福之旅，張也答應了，目前有10多位桃園市議員會參加，還有邀請立委高金素梅、萬美玲等人，這段時間有很多好朋友關心，桃園祈福之旅告一段落。

媒體問及是否會邀請議長邱毅勝，羅智強表示，他就不特別一一列舉，像是辦在桃園區萬美玲就會過來，17日想說請大家一起來為桃園祝福，接下來會啟動全台灣行腳，他已經很習慣，但今天天氣實在太熱，就去便利店喝養樂多消消暑，熱天有熱天的辛苦，雨天有雨天辛苦，走路走久了，曬到都有色差。

羅智強透露，立委賴香伶先前拜訪他時帶口信，想約時間跟台北市長柯文哲聊天，其實大家不用太多解讀，就是朋友聊天，以前在台北市議會跟柯文哲有很多互動交流，純粹算是以前朋友之間的關係，大家不用過多揣測。目前還在約時間，由於柯文哲公務比較繁忙，預計下周會約在台北，待祈福走桃園完成後，先讓團隊休息、整理一下，接下來籌備祈福走台灣行腳。

至於是否和柯文哲合作？羅智強回應，2人一直都是朋友，公投夜宿時柯文哲也有到凱道，公投公車柯也有贊助1塊錢給予精神支持。他也要強調，這跟他自己界定自己角色一樣，他認為不管國民黨、民眾黨都是在野黨，在野黨之間當然有政黨的競爭，但更多是監督、制衡政府的責任。

談及桃園市長鄭文燦確診，羅智強表示，現在第一線首長都算是防疫人員，鄭文燦也辛苦了，希望他把身體照顧好、早日康復，市長在防疫工作還是非常關鍵，希望他趕快把身體照顧好，回到工作崗位，很多市民服務的工作，希望他順利開展，祝福鄭市長早日康復，

羅智強指出，很多事情都要往正向看，他自己是不會揣測背景、動機，覺得身體健康最重要，第一線防疫還是桃園市長鄭文燦、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲等人，防疫要走在高風險地方，染疫風險比較大，要當這些首長的後盾，不要分黨派，希望陳時中、鄭文燦身體保持健康，防疫工作壓力很大，身體健康還是很重要的。