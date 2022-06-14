台中第二分局分局長陳家銘前往台中健行路郵局，致贈人氣頗盛的「進階版阻詐熊讚」泰迪熊，感謝郵局行員與警方阻詐連線成功。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前台中市警察局第二分局與北區健行郵局聯手阻詐，為退休老婦保住200萬元老本，分局長陳家銘特別於日前前往該郵局，致贈「進階版阻詐熊讚」泰迪熊，感謝郵局行員與警方阻詐連線成功；該分局111年迄今已成功阻詐10件，攔阻金額高達7百餘萬元，車手ATM提領件數更較去年同期下降近4成。

日前有名婦人到北區健行郵局要提領新台幣200萬元，婦人一再強調提領現金是要購買房屋用途，並已約好房仲在家裡面交，機警行員直覺提領鉅額現款很不尋常，進而發現她是被詐騙了，經警方到場勸說也成功保住婦人的老本。

為激勵民眾阻詐動機，有效提升阻詐量能，第二分局在既有宣導布偶「基本款熊讚」外，另特別商請第二警友辦事處加碼購置「進階版熊讚」，其不僅在尺寸上加大、臉部表情更活潑，還能換穿不同應勤制服，期能再掀「熊讚熱潮」。

分局長陳家銘特別於14日10時前往台中健行路郵局，致贈該款人氣頗盛的「進階版阻詐熊讚」泰迪熊，以感謝郵局行員積極關懷民眾，與警方阻詐連線成功，接到這份特別的禮物，行員欣喜笑逐顏開，而其餘行員紛紛表示自己也想加1，加入最佳阻詐防線。

陳家銘並於現場與行員分享關懷提和阻詐技巧，建議與民眾多加詢問，爭取阻詐機會，共同守護民眾財產安全。陳家銘自去年8月上任後，擴大阻詐能量，積極守護民眾辛苦賺取的積蓄，111年迄今已成功阻詐10件，攔阻金額高達7百餘萬元，並不斷滾動式調整勤務模式與查緝方向，111年車手ATM提領件數更較去年同期下降近4成，守護民眾荷包不遺餘力。