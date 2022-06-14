新產(2850)3.2元現金股息今天除息，在大盤空頭行情中逆勢上漲，盤中填息率37.5％，持續朝填息之路邁進。

新產第一季業務結構部分，車險占比50.74％、火險占比17.07％、水險占比3.83％、責任險占比9.76％、工程險占比7.51％、傷健險占比11.09％。

單季稅後淨利5.67億元，年增20.1％，每股盈餘1.8元。去年底資本適足率403.91％，第一季資產總額442.19億元，資產報酬率5.16％。

投資比重部分，第一季存款占比33.27％、有價證券投資占比39.8％、不動產投資占比10.64％，國外投資占比15.5％，專案及公共投資占比0.79％，第一季投資年化報酬率2.04％。

新產今年初至4月底，防疫保單總計銷售約10萬件，簽單保費收入0.56億元，2021年到今年5月20日，共計賠付金額0.12億元，6月後保單將陸續到期，預計8月有效保單可降到3萬件左右，新產是這波防疫保單之亂中，並沒有受到太大衝擊的產險公司。