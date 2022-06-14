【旅奇傳媒/編輯部報導】彰化縣即將邁入建縣300年文化榮景的里程碑，為迎接建縣300年的歷史時刻，彰化縣政府以「彰化映像」，舉辦彰化縣攝影比賽，邀請全國攝影愛好者，以彰化的建築、古蹟、歷史遺址、民俗節慶、觀光旅遊、地方產業、社區生活、都會景觀、人文風情、大自然風光、網紅人氣打卡點或私密景點等為題材，以鏡頭捕捉彰化各地人文景觀，藉由攝影來呈現彰化自然與人文各角度蘊含的魅力之美，並吸引全國民眾來彰化旅遊，感受古都的新魅力。

▲文化古蹟是彰化觀光重要元素之一。 圖：shutterstock／來源

彰化很有料，過去太低調，彰化有許多國定古蹟、絕美景點，有全台唯一的海牛採蚵遊程，亞洲唯一的玻璃媽祖廟、亞洲唯二的扇形車庫，眾多體驗傳統產業的觀光工廠、六級產業的休閒農場等，還有一年四季賞花最佳去處的花都之稱，近年知名的芳苑濕地紅樹林海空步道、白色海豚屋，更是小吃的原鄉，26鄉鎮市各有不同琳瑯滿目的獨特美食。

▲彰化火車頭旅館-扇形車庫。 圖：shutterstock／來源

▲「彰化映像」攝影比賽邀您參加，最高獎金五萬元。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

近日還有剛點燈的鹿港小鎮光影藝術節，美麗的光影更是不容錯過，夏日賞花、戲水活動多，邀請愛好攝影的您體驗活動，同時拿起手機、相機，按下快門，紀錄美的瞬間！「彰化映像」攝影比賽，最高獎金五萬元！歡迎全國好「攝」一族報名挑戰，紀錄剎那感動，永恆分享彰化之美。

只要作品拍攝時間為111年1月1日至111年8月31日期間，都可報名參加；收件日期自111年7月1日起至111年8月31日截止（以郵戳為憑）。

詳情請上彰化旅遊資訊網查詢

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