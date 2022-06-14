名戶外運動品牌LOGOS插旗高知縣須崎

【旅遊經 編輯部報導】

主打「在戶外、吃、玩、住」的日本戶外運動品牌LOGOS，與高知縣須崎市攜手打造的海濱戶外活動樂園「LOGOS PARK SEASIDE KOCHI SUSAKI」已於今(2022)年4月23日開幕，除了直營店鋪及咖啡店進駐外，露營區規劃19個自由扎營點及4棟不同風格的貨櫃屋、烤肉廣場、兒童遊具，亦提供在地戶外體驗報名，想體驗戶外活動的初學者也能輕鬆上手。

人氣吉祥物「心巧君」吸引遊客朝聖

「鍋燒拉麵」

坐擁太平洋天然港灣「須崎市」位於高知縣西部，從高知市出發搭乘特急約40分之處，自古漁業繁盛，是高知奧四萬十地區的玄關口，也是使用熱騰騰土鍋上桌的B級美食「鍋燒拉麵」發祥地，新鮮海味及人氣吉祥物「心巧君」吸引遊客朝聖。

為提升城市活力並展現在地文化、自然、歷史等特色而著手打造的「海之町造鎮計畫」於2021年開跑，率先完成門面「JR海之町 須崎站」，其次為戶外活動設施「LOGOS PARK SEASIDE KOCHI SUSAKI」的開幕、須崎觀光漁市場整修（2024年）及復合式海之町圖書（2026年）也陸續動工。

園區面海而建，可在海風吹拂下愜意露營「LOGOS PARK SEASIDE KOCHI SUSAKI」位在浦之內灣，與鄰近的「須崎市運動中心獨木舟場（須崎市スポーツセンターカヌー場）」並稱為「浦之内海洋園區（浦ノ内Marine Park）」。園區面海而建，可在海風吹拂下愜意露營。

園內LOGOS SHOP ＆ CAFÉ為LOGOS品牌直營，除提供飲品及甜點等輕食，亦提供各種自家露營用品租借及販售，自行紮營者如遇帳蓬搭建問題亦可在此得到指引。

比鄰海灣的露營廣場有19個自由扎營點及4棟不同風格的貨櫃屋。自由扎營點均提供空手露營（MY FIRST LOGOS）方案（內含帳篷、床墊、睡袋及烤肉設備等）。貨櫃屋內則均附有空調、衛浴及冰箱及LOGOS原創露營小物供使用。外國旅客也可以輕鬆體驗露營樂趣！然而為了讓旅客充分感受自然的聲音，營區內禁止播放音樂。

非住宿也可在此享受海邊烤肉。園區附設的BBQ Stadium提供當地新鮮食材套餐（高知須崎套餐），亦可自備食材，套餐均附飲料暢飲。

周邊順遊推薦

來到「LOGOS PARK SEASIDE KOCHI SUSAKI」，建議順道前往近期在網路瘋傳的打卡景點，有土佐小宮島之稱的「鳴無神社」參拜祈求好姻緣，徒步30分可達、亦有巡航船可搭乘。

車程20分處的「桑田山溫泉 和」傳說是弘法大師發現的藥湯，擁有四國首屈一指的豐沛泉源，弱鹼性硫磺冷礦泉能讓肌膚光滑透亮，亦為受女性喜愛的「健康美肌泉」

周邊亦有戶外運動設施提供海上活動體驗，「須崎市運動中心獨木舟場」可體驗海上獨木舟、海上立槳（SUP），「Sea Park大島」則於夏季開張海上運動樂園及香蕉船。

LOGOS PARK SEASIDE KOCHI SUSAKI設施資訊

地址：高知県須崎市浦ノ内東分2251番地交通方式：JR土讃線（特急）須崎站出發約20分車程；從須崎東IC出發約10分車程官網：

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圖：高知縣國際觀光課提供