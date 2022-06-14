針對大陸近來多次向美方宣稱台灣海峽不是國際水域，外交部今天嚴正駁斥，強調中方企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部無法接受並且予以譴責。我方理解並支持美國自由航行任務，對於促進區域的和平跟穩定所帶來的助益。

外媒日前指稱近幾個月來大陸軍方官員在與美國軍方會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域。對此，外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，中國官方多次跟美國官員強調宣稱，台灣海峽不是國際水域，而是屬於所謂的中國專屬經濟區，外交部嚴正駁斥中方相關的謬論。

她說，外交部重申，台灣海峽是國際水域，並支持凡是屬於我國領海範圍以外的水域，都適用國際法的公海自由原則。我國向來尊重外國的船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方也理解並且支持美國自由航行任務，對於促進區域的和平跟穩定所帶來的助益。

歐江安強調，對於中國政府漠視我國的主張，刻意扭曲國際法的規則，並且將台灣海峽企圖矮化成為其所屬的專屬經濟海域，中方這樣子企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部無法接受並且予以譴責。

她說，中國這樣的舉措無助於降低區域的緊張關係，台灣會持續跟美國等理念相近國家緊密合作，來共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽還有印太區域的和平、穩定跟繁榮。