女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，這兩年她聞名的事蹟，就是在疫情期間貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被封為「防疫女神」，近日她公布除了捐贈HFNC(高流量氧氣設備)外，還準備了新的醫療器材，就是「新生兒急救甦醒器」。

眼見這幾個月台灣本土疫情再掀確診潮，賈永婕又動起來，去年她是號召各界親友一同做愛心，今年更乾脆成立了「台灣永婕美少女慈善協會」，持續為公益奔走忙碌，有了團隊幫忙，能更有效率地在第一時間，將救命神器親自送到有需求的醫療院所手上，讓人非常感動。

賈永婕透露這台新生兒急救甦醒器，是中國醫藥大學兒童醫院新生兒主任，一直爭取並期待許久的救命神器。(翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書)

賈永婕近日在臉書po文，興奮宣布準備了一項新的醫療器材送給了中國醫藥大學兒童醫院，那就是新生兒急救甦醒器，表示該院新生兒主任也是新生兒學會理事長對這項醫療器材爭取並期待許久，他們使命必達送到了。

賈永婕透露，如今全台每年約有16萬名新生兒出生，其中約有10%的新生兒需要呼吸器輔助，或是進一步的呼吸急救，其中早產兒更是主要的急救對象，「針對新生兒急救，正壓換氣(Positive-Pressure Ventilation , PPV)是非常關鍵的一個急救時期」，這次準備的「費雪派克嬰兒甦醒器」，正好能為新生兒及醫護人員在疫情下提供了4項好處，能有效改善傳統手動式甦醒器的缺點1.正確的壓力螢幕標示，提供新生兒恆定的吸氣和吐氣壓力2.具吐氣末的正壓支持3.單向氣流的呼吸器，吐氣不會回流，防止病人間的交叉感染4.完整的面罩尺寸，極早產兒(800g)也有符合的尺寸」，祝福所以早產寶寶們都能健康長大，也感謝眾人的支持與愛心。