歐盟兩院制立法機構昨天達成協議，將原訂6月底到期的「數位Covid證明」等防疫旅行相關規定延長一年，以利歐盟成員國對入境旅客通關查驗。台灣的數位疫苗護照已與歐盟前述證明互惠適用。

歐洲議會（European Parliament）與歐盟部長理事會（Council of the European Union），昨天對歐盟執委會提案的延長歐盟數位Covid證明（EU digital COVID certificate）相關法規效期達成共識，原訂6月30日截止的效期將延長一年，此協商共識近期可望通過兩機構正式決議後生效。

除了延長效期，兩個立法機構也同意歐盟執委會提出的擴充條款，包括增加抗原快篩試劑的認證對象、疫苗實驗的受試者也能獲核發數位Covid證明等。歐盟部長理事會指出，若疫情狀況許可，要求出示前述數位證明的旅行規定也可能提早撤銷，讓出入境更便利。

歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯（Didier Reynders）指出，目前歐盟已發出18億個數位Covid證明，代表此機制有助疫情期間的旅行人流，他也對部分成員國已完全取消疫情相關旅行限制表示歡迎。

根據歐盟執委會資訊，歐盟數位Covid證明系統已與67個國家相接，其中包括台灣的數位疫苗護照。（編輯：韋樞）1110614