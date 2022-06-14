國道3號北上61.3公里處大溪路段，14日上午9時許發生貨車火燒車，陳姓男子駕駛車輛載著冷氣變壓器，行駛中突然因不明原因車輛起火，火勢一發不可收拾，陳男與另一名乘客立即跳車逃命，桃園市消防局接獲通報前往灌救，車輛已燒成一堆廢鐵，所幸無人受傷。
陳男發現車輛起火，趕緊將車開往路肩並立即與乘客逃生，不到1分鐘整輛車就陷入火海，消防人員據報趕到緊急滅火，不到3分鐘撲滅火勢，國道警方則說，該起火燒車造成北上稍微堵車，但所幸迅速處理，警方後續也協助火燒車殘骸處理，並未造成嚴重塞車。
國道3號北上61.3公里處大溪路段，14日上午9時許發生貨車火燒車，陳姓男子駕駛車輛載著冷氣變壓器，行駛中突然因不明原因車輛起火，火勢一發不可收拾，陳男與另一名乘客立即跳車逃命，桃園市消防局接獲通報前往灌救，車輛已燒成一堆廢鐵，所幸無人受傷。
陳男發現車輛起火，趕緊將車開往路肩並立即與乘客逃生，不到1分鐘整輛車就陷入火海，消防人員據報趕到緊急滅火，不到3分鐘撲滅火勢，國道警方則說，該起火燒車造成北上稍微堵車，但所幸迅速處理，警方後續也協助火燒車殘骸處理，並未造成嚴重塞車。
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